Иерусалим, 11 сентября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Двое из шести палестинских заключенных, бежавших из тюрьмы в Израиле, задержаны, 10 сентября сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Их обнаружили в городе Назарет. По сведениям радиостанции Kan, беглецы сдались без сопротивления.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, которые отбывали длительные сроки за причастность к терроризму. Из-за этого инцидента израильские власти продлили блокаду Западного берега реки Иордан до 11 сентября включительно.