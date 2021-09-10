Лондон, 11 сентября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. 11 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Астон Виллой». Игру пропустят 22-летний фланговый нападающий сборной США Кристиан Пулишич и французский опорный полузащитник Н’Голо Канте. Об этом 10 сентября сообщил главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие лишь в одном матче внутреннего чемпионата с «Кристал Пэлас», в котором отметился забитым мячом.

Н’Голо Канте выступает за «Челси» с 16 июля 2016 года после ухода из чемпионского состава «Лестера». «Пенсионеры» заплатили «лисам» 35,8 миллиона евро за трансфер французского опорника. Текущее соглашение Канте с лондонским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.

На данный момент «Челси» с двумя победами и семью очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.