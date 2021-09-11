Канберра, , 00:22 — REGNUM Выступая на радиостанции 2GB 10 сентября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что он понимает, почему некоторые штаты, в частности Западная Австралия и Квинсленд, не решаются открыть внутренние границы для остальной части страны, но подчеркнул, что они не могут «оставаться взаперти навсегда».

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Премьер-министр отметил, что после того, как 80% населения страны будут полностью вакцинированы от COVID-19, локдауны принесут для страны «больше вреда, чем пользы».

«Если не [открыть границы] при 80%, то когда же?» — воскликнул премьер-министр.

«Мы проделали большую работу. Мы разработали безопасный способ это сделать. И я думаю, что австралийцы сами хотят продолжать двигаться в этом направлении», — прокомментировал будущее открытие внутренних границ Моррисон.