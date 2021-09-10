Лондон, 11 сентября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. 47-летний португальский главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту признан тренером прошедшего месяца в Английской Премьер-лиге 2021/22. Об этом 10 сентября сообщили на официальном сайте лиги.

Eurosport.com ФК «Тоттенхэм Хотспур»

В голосовании на звание тренера месяца Нуну Эшпириту Санту опередил Рафаэля Бенитеса («Эвертон»), Томаса Тухеля («Челси») и Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед»).

В сентябре «Тоттенхэм» встречался с «Манчестер Сити» (1:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (1:0). Лучшим бомбардиром команды с двумя мячами стал 29-летний фланговый нападающий Южной Кореи Сон Хын Мин.

На данный момент «Тоттенхэм» с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.