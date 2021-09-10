Монтрёй, Франция, 10 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Ubisoft выложила в сеть новый трейлер будущей кооперативной игры Rainbow Six Extraction («Rainbow Six Эвакуация»). Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube «Rainbow Six Эвакуация»

В начале видео геймерам рассказывают о мире, в котором будут происходить действие игры. Согласно описанию, на территории штата США приземляется инопланетный корабль с паразитической формой жизни, которая начинает заражать людей. Игрокам предложат выступить в роли членов отряда, который пытается ликвидировать угрозу и при этом выжить.

Напомним, изначально Ubisoft планировала выпустить Rainbow Six Extraction в сентябре 2021 года. В июле 2021-го компания объявила, что решила отложить релиз игры на январь 2022-го.