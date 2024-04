Амстердам, 10 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Голландский инди-поп исполнитель Benny Sings выпустил кавер на хит Брюса Спрингстина «Dancing In The Dark» с альбома «Born In The U.S.A.» 1984 года, информирует портал The Line Of Best Fit.

Bill Ebbesen Брюс Спрингстин

О своем новом кавере Benny сказал следующее: «Брюс Спрингстин — вдохновение для меня. Его песни такие странные, и все же такие хорошие. Мне показалось большим испытанием взяться за одну из его песен. Я сделал этот кавер со своим бэндом, так что для меня это тоже был новый опыт. Мне нравилось делать это с парнями, которые были со мной последние пару лет. Кроме того, работа в легендарной студии Wisseloord была настоящим удовольствием. Так что в целом это был очень приятный опыт. Надеюсь, слушатели это оценят».

Его кавер на песню Спрингстина «Dancing In The Dark» — это его первый новый материал тех пор, как он выпустил альбома «Music» в минувшем апреле.