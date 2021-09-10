Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Warner Bros. назвала дату выхода в кинопрокат новой экранизации романа Стивена Кинга «Жребий». Об этом 10 сентября сообщает портал Bloody Disgusting.

Stephanie Lawton Стивен Кинг

Кинокомпания объявила, что премьера фильма состоится 9 сентября 2022 года, таким образом, его начнут показывать в кинотеатрах США перед Хэллоуином. Главную роль в картине исполнит Льюис Пуллман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»). В проекте также участвуют Макензи Ли, Билл Кэмп, Спенсер Трит Кларк, Элфри Вудард и Уильям Сэдлер.

Напомним, роман «Жребий» или «Поселение Иерусалим» (Salem's Lot) Стивен Кинг опубликовал в 1975 году. Сюжет книги рассказывает о том, как писатель Бен Миерс в поисках вдохновения решает вернуться в дом своего детства. Вскоре после возвращения он обнаруживает, что в городе обосновался кровожадный вампир.