Турин, Италия, 10 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Керубини уверен, что 27-летний оттянутый нападающий сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала останется в клубе после завершения текущего сезона: «Я с оптимизмом смотрю на продление контракта с Пауло. Да, есть тенденция, что он уйдет из клуба, но я спокоен за его будущее в нашем клубе. Скоро мы придем к соглашению. Он является нашим ключевым игроком», — цитирует Керубини журналист Фабрицио Романо.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Текущее соглашение Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до середины 2022-го года.

Дибала перешел в «Ювентус» 1 июля 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. На данный момент стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в двух первых турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одни забитым мячом и одной результативной передачей в матче с «Удинезе».