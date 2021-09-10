Архангельск, 10 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Архангельские застройщики смогут получить земельные участки без торгов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, эту меру поддержки компании получат взамен на предоставление квартир под соцжилье.

Строительство жилья

Договоренности между правительством и инвесторами закреплены в новом статусе для компаний. Пока статус масштабного инвестиционного проекта получили четыре застройки — три в Архангельске и одна в Северодвинске. Они предусматривают строительство жилья суммарной площадью 130 тысяч квадратных метров. Общий объем вложений бизнеса составит 6,5 млрд рублей. Под соцнужды застройщики отдадут 240 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2022 года в Архангельской области построят 15 многоквартирных домов под расселение «авариек».