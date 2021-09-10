Москва, , 23:32 — REGNUM Заявления президента Украины о полномасштабной войне с Россией не подкреплены ресурсами. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, декан факультета журналистики МГИК Юрий Кот.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«У украинского государства нет возможностей вести войну с Россией. Солдаты не хотят воевать. И вооружений в достаточном количестве уже нет. Все те старые советские склады, которые достались Украине в результате распада СССР, на данный момент уже разворованы и распроданы, или же это оружие и боеприпасы уже израсходованы — против своего населения на Донбассе» — объяснил эксперт.

Эксперт допустил, что украинское руководство вполне способно организовать очередные провокации против донбасских республик и напомнил об. ужесточении обстрелов со стороны ВСУ.

«Самое страшное — это идти войной, когда твои солдаты не хотят воевать. Они в любой момент могут развернуть оружие против тебя и пойти на Киев, а не на Донецк» — заключил Кот.

Напомним, что 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.