Москва, 10 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Заявления президента Украины о полномасштабной войне с Россией не подкреплены ресурсами. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, декан факультета журналистики МГИК Юрий Кот.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«У украинского государства нет возможностей вести войну с Россией. Солдаты не хотят воевать. И вооружений в достаточном количестве уже нет. Все те старые советские склады, которые достались Украине в результате распада СССР, на данный момент уже разворованы и распроданы, или же это оружие и боеприпасы уже израсходованы — против своего населения на Донбассе» — объяснил эксперт.

Эксперт допустил, что украинское руководство вполне способно организовать очередные провокации против донбасских республик и напомнил об. ужесточении обстрелов со стороны ВСУ.

«Самое страшное — это идти войной, когда твои солдаты не хотят воевать. Они в любой момент могут развернуть оружие против тебя и пойти на Киев, а не на Донецк» — заключил Кот.

Напомним, что 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.