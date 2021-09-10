Вашингтон, 10 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин около 90 минут разговаривали по телефону, затрагивая тему происхождения коронавируса COVID-19, заявила 10 сентября на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Джо Байден

По её словам, выяснение причин и происхождения COVID-19 остаётся приоритетом Белого дома.

«Понимание этого является одной из основных забот этой администрации», — сказала Псаки.

Кроме того, обсуждался вопрос будущих контактов и важность поддержания линий коммуникации открытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает обвинять Китай в том, что территория КНР является первоисточником коронавируса.