Полтора часа про COVID-19. Псаки о переговорах Байдена и Си Цзиньпина
Вашингтон, 10 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин около 90 минут разговаривали по телефону, затрагивая тему происхождения коронавируса COVID-19, заявила 10 сентября на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Председатель КНР Си Цзиньпин и Джо Байден
По её словам, выяснение причин и происхождения COVID-19 остаётся приоритетом Белого дома.
«Понимание этого является одной из основных забот этой администрации», — сказала Псаки.
Кроме того, обсуждался вопрос будущих контактов и важность поддержания линий коммуникации открытыми.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает обвинять Китай в том, что территория КНР является первоисточником коронавируса.