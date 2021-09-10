Тирана, , 23:30 — REGNUM Депутаты парламента Албании 10 сентября избрали из своего состава нового спикера. Им стала Линдита Николла.

Линдита Никола [mod.gov.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Николла получила поддержку 79 депутатов из 140, в основном депутатов правящей Социалистической партии. Депутаты Демократической партии в знак протеста сдали изрезанные бланки.

Линдита Никола родилась в Тиране в 1965 году. Она замужем за Лигором Никола и вырастила дочь по имени Ливия.

В 2010 году политик закончила магистратуру в Albanian University по направлению исполнительная власть, в 1989 году она получила математическое образование в университете Тираны.

В политической жизни Никола начала участвовать в 2003 году. В период с 2003 по 2006 год она занимала пост члена совета избирательного округа Тираны, а с 2007 по 2011 и с 2011 по 2013 она председательствовала в совете избирательного округа. С 2013 году Никола была избрана депутатом парламента Албании от Тиранского избирательного округа.

В 2013 году Никола заняла пост министра образования и спорта Албании. Женщина владеет итальянским, английским и французским языками и получала дополнительное образование в США.

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