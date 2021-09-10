Вашингтон, 10 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Энтузиасты выпустили к игре Psychonauts набор текстур высокого разрешения. Об этом 10 сентября сообщает портал DSOGaming.

Пресс-служба Xbox Psychonauts 2

Созданием модификации (мода) занимался пользователь портала NexusMods Merendas235. Размер дополнения составляет 1,6 гигабайт, отмечается, что оно улучшает все текстуры в игре, кроме того, Merendas235 улучшил все кат-сцены (кинематографические ролики, выполненные на «движке» игры). Скачать мод Psychonauts 4k textures можно на странице проекта.

Напомним, оригинальная игра Psychonauts вышла в апреле 2005 года на ПК и консоли Xbox, в июне 2005-го её релиз состоялся на PlayStation 2. Студия Double Fine и компания Microsoft выпустили Psychonauts 2 25 августа 2021 года.