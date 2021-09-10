Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. 10 сентября агент 28-летнего атакующего полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Рафы Силвы Антонио Араухо подтвердил, что его клиентом действительно интересовался санкт-петербургский «Зенит»: «Был интерес из России, но «Бенфика» не захотела отпускать игрока. Сейчас ситуация успокоилась, и Рафа сконцентрирован на футболе», — цитирует Араухо издание Sport24.

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Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал «Бенфике» 30 миллионов евро за трансфер футболиста, однако клуб из Лиссабона запросил 80 миллионов евро.

В прошедшее летнее трансферное окно в «Зенит» отказались переходить Матеуш Кунья, который сейчас выступает за «Атлетико», и форвард сборной Италии Андреа Белотти.

После шести туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» с четырнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице.