Челябинск, 10 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Житель Челябинска был задержан сотрудниками Росгвардии после того, как в магазине угрожал расправой продавцу, сообщили 10 сентября в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания С пистолетом

Инцидент произошёл в Челябинске вечером накануне, 9 сентября. Сигнал срабатывания тревожной кнопки поступил из продуктового магазина, расположенного на улице 60-летия Октября.

Прибывшей на место происшествия группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии продавец рассказала, что только что в магазин заходил неизвестный, «который высказывал в её адрес угрозы физической расправы, угрожая при этом предметом, внешне схожим с пистолетом».

По приметам горе-налётчик был задержан у дома № 6 по улице Коммунистической. Им оказался 35-летний челябинец, ранее судимый за особо тяжкое преступление. При досмотре у него изъяли пистолет-зажигалку. Задержанного передали сотрудникам полиции.