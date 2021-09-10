В Северной Македонии объявили три дня траура по погибшим в пожаре пациентам
Скопье, 10 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 9 сентября провело экстренное заседание, посвященное пожару в ковидарии в Тетово, жертвой которого стали 14 из 26 пациентов, 12 получили ранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Траур
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с 9 по 11 сентября в стране будет действовать траур по погибшим. Флаги страны наполовину приспущены.
В правительстве Северной Македонии поблагодарили соседние государства, в том числе Сербию и Албанию, страны ЕС и НАТО за полученные соболезнования.