Владимир, 10 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Владимирский областной драматический театр полностью реконструируют к 2023 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Головин. Главный занавес. Эскизы декораций к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 1917

По замыслу властей региона, драмтеатр должен стать центром культурного кластера. Проектировщики постарались сохранить изначальный облик здания, но сделать его более современным. В театре появится зона для чтения, отдыха и общения, возобновит работу обновлённое театральное кафе, где каждый сможет в любое время дня выпить чашку кофе или просто поработать с ноутбуком. Будут отреставрированы белокаменные стены фойе, вестибюля и зрительного зала, а также исторические медные светильники первого и второго этажа. Полы будут воссозданы из мрамора. Отремонтируют гримёрные для артистов, административные помещений, лестницы и коридоры.

По словам главного инженера проекта «Театр-проект» Геннадия Федосеева, владимирский драмтеатр по техническому оснащению сможет превзойти ведущие театральные площадки Москвы и Санкт-Петербурга. В малом зале появится телескопическая сцена с возможностью 3D-моделирования реквизита, для людей с ограниченными возможностями здоровья спектакли будут сопровождаться сурдо-и тифлокомментированием, появится синхронный перевод на иностранные языки, будет возможность проводить видеопоказы представлений.

«Мы кардинально изменим всю нашу работу. Хотим, чтобы появились открытые репетиции для всех желающих, а на прилегающей к театру территории происходила насыщенная культурная жизнь. Планируем задействовать каждый метр вокруг здания, организовывать летние уличные представления, тематические перформансы», — сообщил директор областного театра драмы Борис Гунин.

По информации портала «ПроВладимир», предварительно общую стоимость реконструкции оценили в 844 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2020 года в здании театра произошёл пожар. Огонь полностью уничтожил имущество театра, повредил внутренние помещения и конструктивные элементы здания. Ущерб, причинённый пожаром, составил 353 млн рублей.