Москва, 10 сентября 2021, 23:13 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 40 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 10 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Также за этот период было зафиксировано 13 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций.
По информации Минобороны, дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.