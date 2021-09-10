Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Джим Янопулос покинет должности генерального директора и председателя совета директоров кинокомпании Paramount Pictures. Об этом 10 сентября сообщает портал Deadline.

Tobias Wrzal Кино

Посты Янополуса перейдут к Брайану Роббинсу, издание отметило, что «его назначение неизбежно». Роббинс, прошедший путь от актёра до менеджера кинокомпании, считается «ярким и прогрессивным руководителем». Ожидается, что он, став главой Paramount Pictures, будет уделять больше внимания развитию потокового сервиса Paramount Plus.

Напомним, Джиму Янопулосу в 2021 году исполнилось 70 лет, он возглавил Paramount Pictures в марте 2017 года,. До этого Янопулос работал в компании Fox, курируя работу подразделений 20th Century Fox, Fox Searchlight, Fox 2000, Fox Animation, Fox International Productions и Fox Home Entertainment.