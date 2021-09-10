Москва, , 23:12 — REGNUM Президент Украины сделал заявления о полномасштабной войне с Россией для того, чтобы еще раз доказать свою русофобию. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM декан факультета журналистики Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это был экзамен на русофобию. Перед Зеленским поставили вопрос — готов ли президент Украины на войну с Россией?», — пояснил эксперт.

Зеленский озвучил эти идеи «не перед случайными людьми», отметил Кот. «Там была масса русофобов, включая зятя второго президента Украины Виктора Пинчука, который контактирует с Соросом и его командой и входит в когорту «неприкосновенных» на Украине» — заявил политолог.

Напомним, что 10 сентября, выступая на форуме YES Brainstorming, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной. По словам Зеленского, «это будет самой большой ошибкой России».