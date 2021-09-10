Москва, 10 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Президент Украины сделал заявления о полномасштабной войне с Россией для того, чтобы еще раз доказать свою русофобию. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM декан факультета журналистики Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Это был экзамен на русофобию. Перед Зеленским поставили вопрос — готов ли президент Украины на войну с Россией?», — пояснил эксперт.

Зеленский озвучил эти идеи «не перед случайными людьми», отметил Кот. «Там была масса русофобов, включая зятя второго президента Украины Виктора Пинчука, который контактирует с Соросом и его командой и входит в когорту «неприкосновенных» на Украине» — заявил политолог.

Напомним, что 10 сентября, выступая на форуме YES Brainstorming, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной. По словам Зеленского, «это будет самой большой ошибкой России».