Ньюкасл, Великобритания, 10 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Британский инди-рок исполнитель, отличившийся в момент возвращения популярности брит-попа дебютным альбомом «Hypersonic Missiles», Сэм Фендер выпустил новую песню «Get You Down» в качестве третьего сингла своего долгожданного второго альбома «Seventeen Going Under». Об этом информирует артист в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Новая песня следует за синглами «Aye» и «Seventeen Going Under». Фендер описывает ее как «один из самых личных треков на пластинке и один из первых, которые он написал».

«Seventeen Going Under» из них последуют за его дебютником «Hypersonic Missiles» 2019 года, и был продюсирован Брэмуэллом Бронте. Фендер сказал о предстоящей записи следующее: «Этот альбом — история взросления. Речь идет о взрослении. Это праздник жизни после трудностей, и это праздник выживания».