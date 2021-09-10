Приштина, Сербия, 10 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 10 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 30 носителей коронавируса.

Diego Delso Призрен, Косово

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По официальным данным, в результате исследования 9415 образцов в республике10 сентября было выявлено 685 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1384 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 155 406 случаев заражения, 133 314 пациентов уже здоровы, 2769 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 30 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 19 923.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 347 344 человека, всего произведено 995 930 инъекций вакцины.