Москва, 10 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. 24-летний форвард национальной сборной Швеции Джордан Ларссон вернулся в общую группу московского «Спартака» и уже прошел предматчевую подготовку. Об этом 10 сентября сообщили на официальном сайте клуба.

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11 сентября «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче седьмого тура внутреннего чемпионата сыграет с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Джордан Ларссон принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В текущем сезоне у Ларссона 0 очков по системе гол+пас в восьми играх.