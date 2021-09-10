Вашингтон, 10 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways вывез из Кабула 19 граждан США, сообщает 10 сентября пресс-служба Белого дома.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации из Афганистана

По утверждению пресс-службы, администрация США «оказала содействие» этому рейсу.

«Сегодня американская администрация оказала содействие, чтобы американские граждане и люди с видом на жительство в США, покинули Афганистан. 19 граждан США вылетели из Кабула чартерным рейсом Qatar Airways. Еще два гражданина США и 11 человек, имеющих вид на жительство в США, использовали наземный путь», — указано в сообщении Белого дома.

«Мы чрезвычайно благодарны Катару за усилия в обеспечении миссий в международном аэропорту Кабула и за помощь с безопасными чартерными рейсами», — отмечает пресс-служба.

Напомним, авиарейсы из Кабула возобновились после того, как специалисты из Катара восстановили к 9 сентября жизненно важные технические системы кабульского аэропорта, разрушенные уходящими военными США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон остановил эвакуацию афганцев из-за выявления среди них больных корью.