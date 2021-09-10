Москва, , 23:05 — REGNUM Запрет российским социологам проводить исследования в Белоруссии объясняется тем, что белорусским политикам есть что скрывать. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский социолог, общественный деятель Филипп Грилль.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это недружественный акт. Мы — один народ, одно Союзное государство и враждебность к нашим учёным и специалистам вызывает большое удивление» — заявил политолог.

Работа российских социологов может сделать публичным результаты отношения к репрессивной политике белорусских властей, а также предать огласке отсутствие заявленного властями страны и официальными органами уровня поддержки действующего президента Белоруссии, пояснил социолог.

«Это два уязвимых места, две тайны, два белорусских секрета полишинеля. И Лукашенко очень боится, что российские социологи их обнаружат, вскроют, сделают достоянием общественности» — заключил Грилль.

По мнению учёного, запрет на работу российских специалистов в Белоруссии ещё раз демонстрирует, что реальная интеграция между нашими государствами отсутствует.