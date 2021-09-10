Москва, 10 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Запрет российским социологам проводить исследования в Белоруссии объясняется тем, что белорусским политикам есть что скрывать. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский социолог, общественный деятель Филипп Грилль.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Это недружественный акт. Мы — один народ, одно Союзное государство и враждебность к нашим учёным и специалистам вызывает большое удивление» — заявил политолог.

Работа российских социологов может сделать публичным результаты отношения к репрессивной политике белорусских властей, а также предать огласке отсутствие заявленного властями страны и официальными органами уровня поддержки действующего президента Белоруссии, пояснил социолог.

«Это два уязвимых места, две тайны, два белорусских секрета полишинеля. И Лукашенко очень боится, что российские социологи их обнаружат, вскроют, сделают достоянием общественности» — заключил Грилль.

По мнению учёного, запрет на работу российских специалистов в Белоруссии ещё раз демонстрирует, что реальная интеграция между нашими государствами отсутствует.