Фильм про певицу Уитни Хьюстон получил дату премьеры
Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Создатели биографического фильма про жизнь и творчество певицы Уитни Хьюстон назвали дату премьеры. Об этом 10 сентября сообщает портал The Wrap.
Киностудия TriStar Pictures выпустит картину на большие экраны 23 декабря 2022 года. Главную роль в ней исполнит британская актриса Наоми Эки, которую зрители знают по фильмам «Леди макбет», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», и сериалам «Мастер не на все руки», «Доктор Кто», «Вера» и другим.
Напомним, снимает картину актриса и режиссёр Кейси Леммонс («Гарриет», «Пристанище Евы», «Кэндимен» (1992), «Поговори со мной»). Сценарий к фильму написал Энтони МакКартен, работавший над созданием «Богемской рапсодии». Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года.