Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Создатели биографического фильма про жизнь и творчество певицы Уитни Хьюстон назвали дату премьеры. Об этом 10 сентября сообщает портал The Wrap.

Asterio Tecson Уитни Хьюстон

Киностудия TriStar Pictures выпустит картину на большие экраны 23 декабря 2022 года. Главную роль в ней исполнит британская актриса Наоми Эки, которую зрители знают по фильмам «Леди макбет», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», и сериалам «Мастер не на все руки», «Доктор Кто», «Вера» и другим.

Напомним, снимает картину актриса и режиссёр Кейси Леммонс («Гарриет», «Пристанище Евы», «Кэндимен» (1992), «Поговори со мной»). Сценарий к фильму написал Энтони МакКартен, работавший над созданием «Богемской рапсодии». Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года.