Скопье, 10 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Дипломатический корпус в Северной Македонии 9 сентября выразил свои соболезнования в связи с гибелью 14 из 26 пациентов ковидария в македонском городе Тетово в результате пожара и призвал институты власти расследовать происшествие.

Mchs.gov.ru Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломаты заявили, что ожидают, что власти представят общественности информацию и необходимые разъяснения в связи с произошедшим.

Расследования инцидента требуют албанские партии Северной Македонии и Хельсинский комитет. Свою роль играет то, что большую часть погибших в Тетово составили албанцы.