Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Кристофер Нолан хочет снять фильм о создателе атомной бомбы США и руководителе «Проекта Манхэттен» Роберте Оппенгеймере. Об этом 10 сентября сообщает портал Dedline.

Georges Biard Кристофер Нолан

Источники издания сообщили, что этот фильм Нолан может выпустить не в рамках многолетнего сотрудничества с Warner Bros. Они утверждают, что сейчас режиссёр ведёт переговоры с рядом других голливудских студий.

Автор статьи предположил, что Нолан, возможно, пошёл на такой шаг из-за обиды на руководство WarnerMedia, которое решило в 2021 году проводить премьеры фильмов не только в кинотеатрах, но и в сети.

Напомним, Кристофер Нолан является ярым сторонником временных эксклюзивных показов фильмов в кинотеатрах после премьеры. В декабре 2020 года режиссёр раскритиковал Warner Bros. из-за решения проводить премьеры картин в онлайн-кинотеатре HBO Max одновременно с их выходом в кинопрокат. Он назвал действия компании «настоящей подставой», отметив, что она действует «очень грязно».