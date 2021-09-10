Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Эвакуация жителей Афганистана в США была приостановлена из-за того, как среди них были выявлены люди, заболевшие корью, сообщила 10 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

По её словам, об этом власти были информированы федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, подчиняющиеся Министерству здравоохранения и социальных служб США.

«Операция союзников по отправке рейсов в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе Центров, а также из предосторожности после четырех выявленных случаев заболевания корью среди афганцев, недавно прибывших в США. Эти люди помещены в карантин», — рассказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, войска США официально покинули Афганистан в ночь на 31 августа. В аэропорту Кабула остались тысячи людей, стремившихся сбежать из своей страны.

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