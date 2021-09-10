Корь виновата — Псаки объяснила остановку эвакуации афганцев в США
Вашингтон, 10 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Эвакуация жителей Афганистана в США была приостановлена из-за того, как среди них были выявлены люди, заболевшие корью, сообщила 10 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, об этом власти были информированы федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, подчиняющиеся Министерству здравоохранения и социальных служб США.
«Операция союзников по отправке рейсов в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе Центров, а также из предосторожности после четырех выявленных случаев заболевания корью среди афганцев, недавно прибывших в США. Эти люди помещены в карантин», — рассказала Псаки.
Как сообщало ИА REGNUM, войска США официально покинули Афганистан в ночь на 31 августа. В аэропорту Кабула остались тысячи людей, стремившихся сбежать из своей страны.