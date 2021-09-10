Москва, 10 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Гуманитарная политика Белоруссии внушает тревогу. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения МГИК Леонид Решетников.

Kremlin.ru Леонид Решетников

«Прослеживается стремление отделиться от русской истории и русской культуры. Оно есть! Есть и другие, уже «состоявшиеся» и при этом крайне отрицательные примеры — в частности, Украины», — заявил политолог.

Гуманитарная политика приведёт к тому, что наши государства станут недружественными и даже вражескими, считает историк.«Этого допустить нельзя. Со всей ответственностью говорю, что мы — один народ», — подчеркнул Решетников.

Он напомнил, что белорусский литературный язык был создан и развит огромными усилиями ВКП (б) в рамках процессов коренизации и советской национальной политики.

Эксперт также отметил недопустимость смешения понятий о диалектах и литературном языке, который создаётся элитами, а также противопоставления их русскому языку.

Напомним, что летом 2021 г. президент РФ Владимир Путин выпустил статью, в которой обосновал историческое и культурное единство русских, украинцев и белорусов.