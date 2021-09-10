Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Издательство Marvel Comics разорвало отношения с известным художником Джо Беннеттом. Об этом 10 сентября сообщает портал GamesRadar.

(сс) Lena Rose Комиксы

Представитель компании отметил в комментарии журналистам, что Marvel Comics больше не будет работать с Беннеттом над какими-либо будущими проектами. При этом он не назвал причину разрыва отношений.

Ранее писатель Эл Юинг, выступавший в качестве партнёра Беннетта в различных проектах, заявил, что больше не будет с ним работать из-за того, что художник рисовал политические карикатуры, в которых некоторые люди изображались в виде крыс. «Это не единственная проблема с Джо, о которой я узнал», — пояснил Юинг.

Отметим, что Marvel Comics работала с Беннетом на протяжении 27 лет, он создавал иллюстрации к популярной серии комиксов The Immortal Hulk. Ранее представители ЛГБТ-сообщества обвиняли Беннета в гомофобии. В 2019 году он поддержал человека правых взглядов, напавшего на ЛГБТ-журналиста, а в 2020 позволил себе разместить смайлики под instagram-постом, содержащим негативный комментарий про трансгендеров.