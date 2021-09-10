Крагуевац, Сербия, 10 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Сербии пока нет условий для проведения свободных и честных выборов, но время для «радикальных шагов» ещё не наступило. Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной Народной партии Вук Еремич 10 сентября в городе Крагуевац.

(сс) Izbor za bolji zivot Boris Tadic Вук Еремич

Так он прокомментировал проект документа, который составила группа депутатов европарламента, которая посредничает в диалоге сербских властей и оппозиции по поводу условий проведения следующих выборов.

По словам Еремича, нужно подождать и попытаться еще раз добиться улучшения условий их проведения.

«Пока не наступило время для радикальных шагов, но не исключено, что до этого дойдет. Народная партия пока не решила, будет ли она участвовать в выборах. Но если мы решим участвовать, лучше всего было бы, если бы оппозиция выступила единым блоком. Это было бы сильное послание гражданам, которым все осточертело», — процитировало агентство «Бета» слова Еремича.

Напомним, что предыдущие парламентские выборы в Сербии, которые прошли летом 2020 года, бойкотировало большинство оппозиционных партий. Планируется, что повторные выборы пройдут весной 2022 года совместно с президентскими.