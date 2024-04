Сан-Франциско, США, 10 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет не только на PlayStation 5, но и на ПК. Об этом 10 сентября разработчики сообщили в своём блоге.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

Издание PCGamesN отметило, что Sony немного запутала фанатов маркетинговыми технологиями, сообщив, что новая Star Wars: Knights of the Old Republic станет «консольным эксклюзивом для PlayStation 5 при релизе».В действительности это означает, что владельцам Xbox действительно придётся подождать, но пользователи ПК смогут купить игру в момент её выхода. Информацию компанияLucasfilm Games подтвердила на своей twitter-странице.

https://twitter.com/LucasfilmGames/status/1436066933032439808

Напомним, оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic, известная в сети под кодовым названием KOTOR, вышла в 2003 года на ПК и Xbox. Многие поклонники «Звёздных войн» считают эту ролевую игру одной из лучших в серии проектов на основе франшизы.