Москва, , 22:18 — REGNUM Общественность двух стран очень ждёт результатов интеграции и реализации 28 согласованных союзных программ. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонид Решетников.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидания позитивные, как и у большинства нашей общественности — очень хочется, чтобы интеграция сдвинулась с мёртвой точки. Потому что на данный момент мы очень далеки от реальной интеграции. Если руководителям государств удалось договориться и согласовать проект 28 союзных программ, это очень хороший знак», — отметил политолог.

В ином случае нас ждёт «разрыв, который может разделить нас на годы и десятилетия», считает Решетников. Эксперт напомнил, что процессы интеграции длятся уже более 20 лет, а дорожные карты обсуждаются в течение трёх лет.

Напомним, что 9−10 сентября проходили переговоры президентов России и Белоруссии, завершившиеся совместной пресс-конференцией. На сайте правительства РФ было опубликовано содержание 28 союзных программ.