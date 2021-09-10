Москва, , 22:14 — REGNUM Заявления Госдепа США о «Северном потоке — 2» неуместны, особенно на фоне неудач Вашингтона во внешней политике, заявил 10 сентября член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Злоба Цитата из к/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР

Комментируя заявление замглавы пресс-службы Госдепа Джалины Портер, о том, что в Вашингтоне считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и «геополитическим проектом России», Пушков отметил следующее:

«США не имеют отношения к «Северному потоку — 2», и не им решать, плоха эта сделка или нет».

Он высказал мнение, что «после бегства из Афганистана» американскому руководство необходимо осознать, «что не всюду надо вмешиваться и не всё надо пытаться подмять под себя».

"Эра переустройства мира завершена» , — заявил президент [США Джо] Байден. Было бы разумно, если бы США чаще следовали этой формуле, а не претендовали на неудавшуюся роль гегемона в мировых делах». Пушков , — заявил президент [США. Было бы разумно, если бы США чаще следовали этой формуле, а не претендовали на неудавшуюся роль гегемона в мировых делах».

Он напомнил, как Вашингтон пытался помешать сделке Москвы и Анкары по С-400, и в итоге Турция не отказалась от российских зенитных комплексов. Российский политолог объяснил это следующим образом:

«Давление со стороны Вашингтона уже не причина, чтобы другие страны, как прежде, поддавались на него и действовали наперекор своим интересам».

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