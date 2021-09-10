Москва, 10 сентября 2021, 22:14 — REGNUM Заявления Госдепа США о «Северном потоке — 2» неуместны, особенно на фоне неудач Вашингтона во внешней политике, заявил 10 сентября член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
Комментируя заявление замглавы пресс-службы Госдепа Джалины Портер, о том, что в Вашингтоне считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и «геополитическим проектом России», Пушков отметил следующее:
Он высказал мнение, что «после бегства из Афганистана» американскому руководство необходимо осознать, «что не всюду надо вмешиваться и не всё надо пытаться подмять под себя».
Он напомнил, как Вашингтон пытался помешать сделке Москвы и Анкары по С-400, и в итоге Турция не отказалась от российских зенитных комплексов. Российский политолог объяснил это следующим образом:
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