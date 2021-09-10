Киев, 10 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Россия окружает Украину с трёх сторон, и это легко заметить по учениям «Запад-2021», сообщил 10 сентября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин читателям «Газеты.ua».

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961 На Украине

Известный своими парадоксальными заявлениями экс-министр заявил, что Кремль вынашивает планы окружить Украину с трех сторон.

Спасение заключается в том, заявил Климкин, чтобы Киев призвал блок НАТО на помощь.

«Это будет распылять наши ресурсы, поэтому необходимо найти новый ответ на эту угрозу — совместную с НАТО», — добавил бывший украинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве уже семь лет заявляют, что ведут войну против России, одновременно предостерегая Кремль от начала войны против Украины.