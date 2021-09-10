Реставрация Золотых ворот во Владимире откладывается из-за суда
Владимир, 10 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник в одностороннем порядке расторг контракт на разработку документации для реставрации Золотых ворот во Владимире и Богородице-Рождественского собора в Суздале. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.
В 2020 году были проведены два конкурса на разработку проектной документации для последующей реставрации двух объектов. Для Золотых ворот сумма контракта составила 7,43 млн рублей, для Богородице-Рождественского собора — 6,24 млн рублей.
Документация не была сдана в срок. К моменту расторжения контракта проект для Золотых ворот задерживался на 41 календарный день, для собора — 132 дня. То, что сдал подрядчик, музей не устроило: отсутствовал ряд разделов, замечания ВСМЗ и Минкульта фирма устранить не смогла.