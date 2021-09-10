Владимир, 10 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник в одностороннем порядке расторг контракт на разработку документации для реставрации Золотых ворот во Владимире и Богородице-Рождественского собора в Суздале. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотые ворота

В 2020 году были проведены два конкурса на разработку проектной документации для последующей реставрации двух объектов. Для Золотых ворот сумма контракта составила 7,43 млн рублей, для Богородице-Рождественского собора — 6,24 млн рублей.

«По не вполне понятным мне причинам был проведен аукцион вместо конкурса. Считаю это совершенно неверным. Компании по конкурсу должны предоставить подтверждение своей компетенции по опыту работы именно на подобных объектах. В результате проведенных аукционов оба конкурса выиграло ООО «Тектоника», которое взялось за изготовление проектов», — рассказал Рыбаков.

Документация не была сдана в срок. К моменту расторжения контракта проект для Золотых ворот задерживался на 41 календарный день, для собора — 132 дня. То, что сдал подрядчик, музей не устроило: отсутствовал ряд разделов, замечания ВСМЗ и Минкульта фирма устранить не смогла.

«Мы расторгли контракт по разработке документации на реставрацию в одностороннем порядке, но фирма «Тектоника» с этим не согласна и обратилась в суд с тем, чтобы оспорить наше решение, потому что, по их мнению, у нас на это нет достаточных оснований. Сейчас начался судебный процесс. Который, вынужден отметить, существенно тормозит процесс реставрации памятника. Даже если суд признает правомерность расторжения, потом же можно подать апелляцию, и процесс может растянуться на достаточно длительное время, а пока процесс тянется, мы не сможем снова заказывать проект реставрации», — рассказал Рыбаков.