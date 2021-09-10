Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Российская компания СПГ Газпром откроет совместно с Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) предприятие для производства сжиженного газа. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович в Санкт-Петербурге после встречи с руководством российской компании.

Gazprom.ru Завод СПГ «Сахалин-2»

«Место для строительства фабрики уже выделено. Объем инвестиций оценивается в 37 млн евро. Сегодня мы уточнили детали финансирования совместного предприятия, которое будет заниматься этим проектом», — процитировал телеканал РТС слова Вишковича.

Напомним, что во время визита в Санкт-Петербург Вишкович подписал с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым «дорожную карту», в которой были оговорены условия сотрудничества между Республикой Сербской и российским регионом в энергетической и других сферах.