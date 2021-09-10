Москва, 10 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В ходе учений «Запад-2021» расчёты российских ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожат подземный командный пункт условного противника, сообщает 10 сентября Министерство обороны России.

Segodnjashnie-novosti.ru «Искандер»

Заглубленный командный пункт условного противника будет расположен на дальности свыше 100 км.

«На полигоне Лужский в Ленинградской области боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) выполнят пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника в рамках проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные стратегические военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут продолжаться с 10 по 16 сентября на территории обеих стран. В них участвуют около 200 тыс. человек, несколько сотен единиц военной техники и не менее 15 кораблей Балтийского флота.