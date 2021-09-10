Сан-Паулу, Бразилия, 10 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 10 сентября издание Globo Esporte сообщило, что 38-летний бразильский фланговый атакующий защитник Даниэл Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» и в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Клуб недоплатил футболисту около 2 миллионов долларов в качестве зарплаты, прописанной в контракте.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

В текущем сезоне Даниэл Алвес принял участие в 22-х матчах за «Сан-Паулу», в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее Даниэл Алвес выступал за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Бразильский защитник перешел в «Сан-Паулу» 1 августа 2019 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. Текущее соглашение Алвеса с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2022 года.