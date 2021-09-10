Астрахань, 10 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Астрахани по состоянию на 9 сентября более 70% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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В Трусовском районе промывка и опрессовка жилого фонда выполнена на 70%. В Кировском — на 76%. В Ленинском районе промыто и отпрессовано 72% домов, в Советском — 75%.

Все подготовительные работы завершены в учреждениях образования. Городские коммунальные предприятия, готовясь к холодам, закупают песчано-соляную смесь для подсыпки дорог.

Представители ресурсоснабжающих организаций отметили, что перед началом отопительного сезона все собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном управлении либо временно без управляющей организации, обязаны проверить газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и трубы.