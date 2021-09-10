Курск, 10 сентября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Курской области родители первоклассников получат единовременную выплату в размере 1,5 тысячи рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее постановление было подписано 9 сентября.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

Деньги начнут поступать на счета родителей уже в сентябре. Осуществлять выплату будет региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства на основании сведений, которые предоставит комитет образования и науки Курской области и региональное отделение Пенсионного Фонда РФ. Родителям заполнять заявления не нужно.

В 2021 году в школы региона пошли более 13 тысяч первоклассников. На единовременную выплату из областного бюджета будет выделено около 19,5 млн рублей.