Белград, 10 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. На заседании парламента Сербии 10 сентября в Белграде спикер парламента Ивица Дачич высказал соболезнования семьям пострадавших в террористической атаке 11 сентября 2001 года в США и солидарность с американским правительством накануне 20-й годовщины этого трагического события.

Julo Народная скупщина (парламент) Республики Сербии

«Мир пережил большие изменения за последние 20 лет, для многих они прошли под знаком борьбы против терроризма, которая является весьма комплексной и требует сотрудничества всех государств», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Посол США в Сербии Энтони Годфри заявил, что Вашингтон высоко оценивает солидарность со стороны друзей.

«Для меня большая честь то, что мы отмечаем это событие в парламенте Сербии. США достигли главной национальной цели — Афганистан никогда уже не сможет использоваться для нападения на Америки. Теперь наступило время повернуться к более безопасному будущему», — сказал Годфри.

Напомним, что 11 сентября 2001 года боевики-террористы захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон. В терактах погибло 2977 человек.