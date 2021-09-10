Парламент Сербии высказал соболезнование народу США по поводу 11 сентября
Белград, 10 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. На заседании парламента Сербии 10 сентября в Белграде спикер парламента Ивица Дачич высказал соболезнования семьям пострадавших в террористической атаке 11 сентября 2001 года в США и солидарность с американским правительством накануне 20-й годовщины этого трагического события.
«Мир пережил большие изменения за последние 20 лет, для многих они прошли под знаком борьбы против терроризма, которая является весьма комплексной и требует сотрудничества всех государств», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.
Посол США в Сербии Энтони Годфри заявил, что Вашингтон высоко оценивает солидарность со стороны друзей.
«Для меня большая честь то, что мы отмечаем это событие в парламенте Сербии. США достигли главной национальной цели — Афганистан никогда уже не сможет использоваться для нападения на Америки. Теперь наступило время повернуться к более безопасному будущему», — сказал Годфри.
Напомним, что 11 сентября 2001 года боевики-террористы захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон. В терактах погибло 2977 человек.