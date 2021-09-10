Наньнин, Китай, , 21:25 — REGNUM В адрес ЭКСПО Китай — АСЕАН, открывшегося сегодня в Наньнине, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района (ГКЧАР), поступило поздравительное письмо от партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом 10 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что глава партии и государства особо отметил важность 30-летнего юбилея установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.

Обе стороны, как считает Си Цзиньпин, непрерывно углубляют всеобъемлющее сотрудничество; отношения Китая и АСЕАН превратились в модель для взаимодействия в АТР, демонстрируя дух сообщества единой судьбы, взаимопомощи и заботы друг о друге.

Отмечая перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества в указанном формате, Си Цзиньпин назвал совместную борьбу с коронавирусной эпидемией, продвижение соглашения о ВРЭП — Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, строительство «Пояса и пути».

Напомним, что в рамках предыдущего, прошлогоднего саммита Китай — АСЕАН китайский лидер выдвинул инициативу по расширению партнерства, которая играет важную роль для настоящих и будущих связей. Нынешнее, 18-е по счету, ЭКСПО включает коммерческо-инвестиционный саммит и проходит под девизом «Совместное использование возможностей, созданных новым коридором суша — море».