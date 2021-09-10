* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Необходимо найти возможность для ведения диалога с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 сентября на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

(сс) isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, ООН уже находится в постоянном контакте с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при том что в полномочия Секретариата ООН не входит официальное признание правительств.

«Диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент имеет абсолютную важность. Мы уже в контакте с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Гутерреш.

«Важно найти пути, механизмы, вроде тех, которыми мы пользовались в Йемене, позволяющие вводить некоторые наличные деньги в афганскую экономику, чтобы избежать её краха. Это не означает признания. Это поиск путей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вести диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся всем.