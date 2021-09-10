Гуандун, Китай, , 21:18 — REGNUM Сразу для двадцати пяти проектов с инвестиционными договорами в общем размере почти 80 млрд юаней (около 12,3 млрд долларов) в промышленном парке сотрудничества Гуандун — Аомэнь (бывший Макао) в Хэнцине на юге Китая выделены земельные участки. Об этом 10 сентября сообщает Синьхуа, ссылаясь на сведения, распространенные на пресс-конференции заместителем председателя правительства провинции Гуандун Линь Кэцином.

Эти меры уже помогли диверсификации экономического развития автономии; в Хэнцине зарегистрированы свыше 4,5 тыс. предприятий с инвестициями из Аомэня. Например, в парке традиционной китайской медицины, созданном двумя соседними регионами, уже получили развитие около 50 аомэньских проектов.

Отмечается, что комплексная программа строительства на острове Хэнцин, в южной части города Чжухай провинции Гуандун зону углубленного сотрудничества с Аомэнем 5 сентября сообщили центральные власти КНР.